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UKMTO сообщило об обстреле судна в Ормузском проливе неизвестным снарядом

Происшествия

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что в Ормузском проливе судно подверглось обстрелу, сообщает РИА Новости.

«В судно попал неизвестный снаряд, когда оно пересекало Ормузский пролив», — говорится в сообщении.

Информация о состоянии членов экипажа не уточняется.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что в ближайшее время исламская республика объявит о создании новой зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива.

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