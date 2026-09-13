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В Москве два автомобиля такси попали в ДТП

Происшествия
Официальный канал РЕН ТВ в Telegram

Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram

В Москве таксист врезался в столб после столкновения с другим автомобилем такси, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на пересечении Балаклавского и Севастопольского проспектов.

На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей впечатан в столб, другая машина получила сильные повреждения и осталась без колеса.

Ранее сразу несколько автомобилей столкнулись друг с другом на внешней стороне 69 км МКАД, в районе съезда 69.

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