В Москве два автомобиля такси попали в ДТП
Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram
В Москве таксист врезался в столб после столкновения с другим автомобилем такси, сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло на пересечении Балаклавского и Севастопольского проспектов.
На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей впечатан в столб, другая машина получила сильные повреждения и осталась без колеса.
Ранее сразу несколько автомобилей столкнулись друг с другом на внешней стороне 69 км МКАД, в районе съезда 69.
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