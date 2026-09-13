В Калифорнии зафиксирована вспышка сальмонеллеза

В Калифорнии зафиксировано 23 случая заражения сальмонеллезой. Департамент общественного здравоохранения Калифорнии предупреждает потребителей и предприятия не употреблять в пищу и не продавать яйца бренда Happy Hens, сообщает РИА Новости .

Компания Happy Hens добровольно отозвала несколько партий яиц, которые ранее были направлены в рестораны, продуктовые магазины и на фермерские рынки Южной Калифорнии и Центрального побережья.

В результате этой вспышки пострадали 23 жителя Калифорнии, госпитализированы 7 человек.

Ранее вспышка кишечной инфекции произошла в детском саду № 76 Калининграда. Всего сальмонеллез выявили у 12 маленьких воспитанников.

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