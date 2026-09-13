В Карачаево-Черкесии нашли группу пропавших туристов

Спасатели нашли группу туристов около Софийских озер в Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС .

Оказалось, что при спуске с Софийских озер участники группы заблудились. Как сообщили в МЧС РФ, медицинская помощь туристам не требуется.

Туристов сопроводили к точке сбора и доставили в поселок Архыз. Известно, что туристы прибыли из Ставропольского края, они не регистрировали поход в подразделениях МЧС России.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут группу туристов, пропавшей в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Группа шла по туристическому маршруту к Софийским озерам.

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