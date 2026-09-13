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Пьяный водитель наехал на толпу в Висконсине

Происшествия

В результате наезда пьяного водителя на толпу в Грин-Бей в штате Висконсин 4 офицера полиции получили ранения, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на субботу по местному времени.

Отмечается, что офицеры выехали на вызов о беспорядках у фуд-трака.

В то время пока сотрудники полиции расследовали этот инцидент, машина въехала в толпу прохожих и полицейских. В этот момент один из полицейских выстрелил из огнестрельного оружия, после чего автомобиль скрылся.

Водителя потом удалось задержать. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее автомобиль врезался в людей на пешеходном переходе в Омске. Семь человек ранены.

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