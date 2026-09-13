С 2027 года цены на некоторые продукты питания будут контролировать

Мониторинг формирования цен на ряд продуктов питания будет контролироваться властями России с 1 января 2027 года, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что такая норма закреплена в федеральном законе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, должен быть утвержден перечень продовольственных товаров, в отношении которых будет производиться мониторинг, а также оценка и комплексный анализ динамики и факторов формирования цен.

Осенью 2026 года в России может ускориться рост цен сразу на несколько категорий товаров и услуг. В зоне риска мясо птицы, рыба и морепродукты, молочная продукция, овощи, кофе, товары для школьников и сезонные товары.

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