Кристина Асмус рассказала о 9 годах работы с Иваном Янковским

Кристина Асмус опубликовала фото с Иваном Янковским в поезде Москва — Казань и рассказала об их многолетнем творческом партнерстве, сообщает «Челны Live» .

Асмус и Янковский отправились в Казань на гастроли со спектаклем «Утиная охота». Постановку показали на казанской сцене 18 сентября.

Актриса опубликовала совместные снимки с коллегой из купе двухэтажного поезда Москва — Казань. Она рассказала о девяти годах их работы вместе.

«Да, шок. 9 лет мы ссоримся, миримся, бесшабашно любим, даем шансы, сходим с ума, соревнуемся кто первый скажет „стоп“, вспоминаем главный день в нашей жизни, душим друг друга, празднуем новоселье, врем, прощаем и не можем друг другом надышаться», — написала Асмус.

Асмус и Янковский также снимались вместе в фильме Клима Шипенко «Текст», который вышел в 2019 году.

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