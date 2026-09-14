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ДК «Юность» в Сергиево-Посадском округе открыл зал после ремонта

Дом культуры «Юность» в поселке Березняки Сергиево-Посадского округа открыл обновленный зрительный зал концертом с участием певицы Азизы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дом культуры «Юность» в поселке Березняки построили в 1983 году. Зрительный зал отремонтировали по муниципальной программе «Культура и туризм»: заменили кресла, обновили сцену и занавес с современным механизмом перемещения, установили световое и звуковое оборудование.

«Мы давно ждали этого ремонта. И вот с помощью нашей администрации Сергиево-Посадского округа и нашей партии „Единая Россия“ мы все-таки выполнили ремонт этого зала», — сказала директор ДК «Юность» Татьяна Горячева.

Депутат совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Владимир Фокин поздравил жителей Березняков с открытием зала и поблагодарил коллектив учреждения. По его словам, округ получил профессиональную концертную площадку.

Первый концерт в обновленном зале прошел 11 сентября. На сцене выступили Сергиево-Посадский муниципальный оркестр, хореографические ансамбли «Калинка» и «Солнышко», ансамбль русской песни «Забава» и певица Азиза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.