Пилоты Подмосковья завоевали 14 медалей на первенстве ЦФО

Спортсмены из Подмосковья завоевали 12 золотых и две серебряные медали на первенстве ЦФО по гонкам дронов, которое прошло 17–21 сентября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области завоевали 12 золотых и две серебряные медали на первенстве Центрального федерального округа по гонкам дронов. Турнир прошел с 17 по 21 сентября на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» в Москве.

В соревнованиях участвовали более 30 пилотов в возрасте от 10 до 17 лет из Орловской, Брянской, Владимирской, Калужской, Белгородской и Московской областей. Спортсмены выступали в классах дронов 75, 200 и 330.

Кирилл Журавлев победил в личных зачетах классов 200 и 330, а также в командных зачетах классов 75, 200 и 330. Мирон Черемных выиграл командные соревнования во всех трех классах и стал вторым в личном зачете класса 75. Мария Астахова завоевала золото в личных зачетах классов 75 и 330, а также в командном зачете класса 75. Алиса Ким победила в командном зачете класса 75 и получила серебро в личном зачете.

Первенство стало отборочным этапом на всероссийское первенство 2026 года. По его итогам определят пилотов и команды, которые представят регионы в финале.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.