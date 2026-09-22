Форум карьерных технологий «Профит» пройдет в Петербурге 26 сентября

Форум «Профит» соберет молодых петербуржцев, работодателей и экспертов по образованию и занятости. Участники обсудят выбор профессии и запросы рынка труда, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Центр поддержки молодежных инициатив «Вектор» проведет 26 сентября форум карьерных технологий «Профит». В программе — встречи с работодателями и экспертами, дискуссии и практические занятия.

Центр создали 19 сентября 1986 года. Сейчас «Вектор» проводит профориентационные консультации психологов, групповые тренинги и экскурсии на предприятия, а также поддерживает молодежные инициативы и некоммерческие организации.

«Вектор» стоял у истоков современной молодежной политики Петербурга. За эти годы здесь сформировались многие направления работы с молодежью — от поддержки студенческих инициатив и некоммерческих организаций до создания возможностей для профессионального и общественного развития молодых петербуржцев», — отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Елена Разумишкина.

На форум приглашены представители органов власти, работодатели, специалисты в сфере образования, молодежной политики и занятости населения.

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