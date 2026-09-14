В Орехово-Зуеве завершают реконструкцию Октябрьской площади

Реконструкция Октябрьской площади и Центрального бульвара в Орехово-Зуеве выполнена на 99%. Завершить оставшиеся работы планируют в течение ближайших двух недель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реконструкция Октябрьской площади и Центрального бульвара в Орехово-Зуеве выполнена на 99%. Обновленным пространством уже можно пользоваться для прогулок, отдыха и привычного транзита: через площадь и бульвар ежедневно проходят многие жители.

Специалистам осталось подрезать плитку в местах примыкания к лавочкам из архитектурного бетона, опорам, колодцам и пунктам зарядки телефонов. Также продолжаются пусконаладочные работы на фонтанах: регулируют струи и датчики ветра, синхронизируют оборудование.

Кроме того, рабочие регулируют светильники наружного освещения, наносят осевую дорожную разметку на Центральном бульваре и обустраивают газоны. Все опоры освещения установлены и подключены, освещение работает в полном объеме. Работы ведутся в отдельных зонах и не мешают основному пешеходному движению.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.