3977 избирательных участков работало в Подмосковье в дни выборов

В дни выборов в Подмосковье работало 3977 избирательных участков. Речь идет не только о привычных и стационарных местах для голосования, сообщает Мособлизбирком .

Часть участков в том числе открылась в больницах, на предприятиях, в воинских частях, СИЗО и аэропортах. В тюрьмах специальные избирательные участки посещали правозащитники и общественные наблюдатели.

2558 участков работали в образовательных учреждениях, 944 — в учреждениях культуры, 101 — в спортивных сооружениях, 100 — в админзданиях, 42 — в учреждениях здравоохранения, еще 180 — в других местах.

Также работали 52 «временных» избирательных участков — в больницах и госпиталях (33), воинских частях (6), на предприятиях с непрерывным циклом (2), в СИЗО (8), аэропортах (2) и в санатории (1).

С 18 по 20 сентября в Московской области состоялись выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Свой гражданский долг исполнил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто отдал свой голос, а также членов избирательных комиссий и наблюдателей.

«Многие выбирают ДЭГ — в Подмосковье это более 730 тыс. избирателей, но и традиционный формат остается востребованным», — заявил глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.