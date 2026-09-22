Психолог объяснила причины скроллинга у подростков

Психолог Виктория Ковалева рассказала, почему подростков привлекают соцсети и какие признаки указывают, что они вредят их состоянию, сообщает «Поясним за Тагил» .

Соцсети дают подросткам внимание, одобрение и эмоциональный отклик через лайки, комментарии и сообщения. Лента также помогает отвлечься от скуки, тревоги и одиночества, становясь привычным способом справляться с переживаниями.

Само по себе долгое использование телефона не говорит о зависимости, пояснила Ковалева. Важно, вытесняет ли виртуальная жизнь сон, учебу, общение с близкими, прогулки и другие занятия.

«Насторожиться стоит, если ребенок не может отложить телефон даже ненадолго, становится раздражительным при попытке ограничить доступ к соцсетям, а его настроение заметно зависит от происходящего в интернете», — пояснила психолог.

Подростки сравнивают себя с тщательно отобранными фото и видео сверстников, блогеров и популярных людей. Зависимость самооценки от лайков и реакции аудитории делает негативные комментарии особенно болезненными.

«Ограничения работают эффективнее, когда сопровождаются альтернативой — живым общением, прогулками, хобби и другими занятиями, которые дают подростку ощущение интереса и собственной значимости», — отметила Ковалева.

Психолог посоветовала родителям обсуждать с ребенком его онлайн-опыт, а не вводить жесткие запреты. Гаджеты не нужно исключать полностью: важно пользоваться ими без ущерба для сна, учебы и общения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.