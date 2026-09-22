Бабье лето в Москву больше не вернется

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что до конца сентября в Москве сохранится комфортная погода, однако заметных потеплений не ожидается, передает Общественная Служба Новостей .

Осеннее равноденствие наступит в ночь на 23 сентября, около 3:05 мск. Солнце перейдет в Южное полушарие, дни начнут сокращаться, а ночи — удлиняться. По словам Поздняковой, это означает начало астрономической осени.

Во вторник ночью в Москве пройдет дождь, возможна гроза. Днем ожидаются облачность с прояснениями и кратковременные осадки, температура составит +17…+19 градусов. В четверг южные циклоны принесут дожди и порывы восточного и юго-восточного ветра до 12–15 метров в секунду.

В пятницу северный антициклон снизит температуру: днем в Москве прогнозируют +15…+17 градусов, существенных осадков не будет. Такая же погода сохранится в выходные. Позднякова подчеркнула, что это не продолжение бабьего лета, а кратковременная теплая волна; заморозков до конца сентября пока не ожидается.

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