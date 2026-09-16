Как лесопарки Балашихи меняются по запросам жителей

Балашиха продолжает активно развиваться, становясь комфортнее для своих жителей. В рамках Народной программы "Единой России", направленной на улучшение городской среды, подходит к завершению второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка – самого крупного лесного массива округа, раскинувшегося на 115 гектарах. Это событие стало результатом инициативы горожан. Работы, начавшиеся в 2024 году, были разделены на два этапа, сообщает пресс-служба партии.

Первая очередь благоустройства, торжественно открытая в июне 2025 года, охватила около 30 гектаров вдоль Вишняковского пруда. Здесь появились 4 километра новых дорожек, живописные настилы над прудом, обустроенные родники с чистой питьевой водой, современные детские и спортивные площадки, удобная парковка и уютные кафе, включая популярный «Рупор». Важным шагом стало также создание пешеходных аллей, связавших территорию лесопарка с исторической усадьбой Горенки, что добавило культурной ценности новой зоне отдыха.

Вторая очередь, которая сейчас завершается, принесла еще больше функциональности и возможностей для активного досуга. Строители добавили еще 5 километров дорожек, обустроили специальную площадку для выгула собак, открыли прокатный пункт, установили арт-объект «Башня Мейерхольда» и, что особенно привлекательно для любителей приключений, создали веревочный парк. Эти дополнения делают Вишняковский лесопарк поистине многофункциональным пространством для отдыха всей семьи.

«Я знаю этот парк давно уже. Тут просто бурелом был, а сейчас это супер, я наслаждение получаю от этого парка. Я хожу сюда при любой возможности каждый день, потому что я пенсионер. В общем я очень доволен этим парком», - отметил постоянный посетитель парка Владимир Горихин.

Вишняковский лесопарк – это лишь часть масштабной работы, проведенной в Балашихе. За последние пять лет в рамках Народной программы были благоустроены еще два крупных лесопарка: Ольгинский и Пехорка-лес. Ольгинский лесопарк, занимающий 71 гектар, получил удобные пешеходные и велосипедные дорожки, эстетичные входные группы, современные детские и спортивные площадки, а также парковку. В парке «Пехорка-лес» специалисты создали экологичные зоны для отдыха, проложили пешеходные маршруты, продлили деревянную набережную у реки и обустроили современное футбольное поле с трибунами. Все работы проводились с особым вниманием к природе, с минимальным вмешательством и сохранением деревьев.

«Здорово, что в нашем городе становится больше мест для отдыха на природе с семьёй: есть уютные уголки для прогулок и тишины, где можно посидеть и почитать книгу», - отметила лидер общественного мнения Валерия Гурякова.

В общей сложности, за последние годы в Балашихе благодаря Народной программе Единой России приведено в порядок 26 общественных территорий, включая парки, лесопарки и скверы. Это впечатляющие результаты, которые наглядно показывают, как народная программа и активное участие жителей меняют облик города, делая его более комфортным, красивым и функциональным для каждого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», - сказал Воробьев.