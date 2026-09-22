Эксперт Якубович: мемы не заменят серьезный разговор

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович заявил, что мемы ускоряют общение, но не помогают обсуждать конфликты, обиды и ответственность, сообщает RuNews24.ru .

Мемы, стикеры и короткие видео стали привычной частью общения не только молодежи, но и взрослых. Они помогают быстро передать эмоцию и показывают принадлежность к общему культурному контексту.

«Иногда кажется, что современные молодые люди разучились разговаривать. Вместо ответа человек присылает мем, вместо объяснения — короткое видео, вместо истории — картинку с известным персонажем. Но я бы не спешил называть это деградацией речи. Язык постоянно меняется. Когда-то писали длинные письма, потом появились телефонные разговоры, SMS, мессенджеры. Теперь в коммуникации все чаще участвуют картинки, видео, стикеры, мемы и реакции», — отметил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, мемы хорошо передают настроение, но не заменяют объяснений в серьезных ситуациях. При конфликтах, обидах, ответственности и договоренностях важно формулировать мысли словами: стикер не заменит извинения, а мем — объяснительную для начальника.

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