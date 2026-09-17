Минэкологии Подмосковья рассказало об установке гнездовий для птиц

Минэкологии Московской области напомнило жителям правила установки и ухода за искусственными гнездовьями для птиц перед зимой, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Подмосковные птицы, которые не улетают на зимовку в теплые края, готовятся к холодам. Искусственные гнездовья особенно важны для дуплогнездников: в некоторых лесных массивах не хватает деревьев с подходящими дуплами, что осложняет поиск жилья, в первую очередь для сов.

В Подмосковье наиболее распространена ушастая сова. Реже встречаются болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик и серая неясыть. В Красную книгу Московской области занесены филин, длиннохвостая и бородатая неясыти, ястребиная сова, домовой сыч и сплюшка.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что искусственные гнездовья следует размещать там, где нет естественных дупел, например в молодых лесах или на участках после санитарных рубок. «Ни в коем случае нельзя прибивать их к дереву. Дуплянку или синичник следует крепить на высоте 4–6 метров обмотанной вокруг ствола проволокой, причем между ней и стволом необходимо установить деревянные прокладки, чтобы проволока не врастала в живую древесину», — пояснил министр.

Гнездовья необходимо осматривать дважды в год, чистить после зимы и при необходимости ремонтировать. Экологи также советуют не использовать струганые доски, не делать жердочку у летка и сохранять GPS-координаты установленного домика. В смешанном лесу расстояние между гнездовьями может составлять 25–30 м, в разреженном лесу — не менее 50 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.