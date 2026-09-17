DOGMA и «МОНТРАНС» внедрили цифровую платформу для повышения эффективности автопарка

Федеральный девелопер DOGMA перешел на цифровую отчетность по работе автопарка. После внедрения облачной платформы MONTRANS ANALYTICS компания получила единый инструмент контроля техники, топлива и производственных показателей: общий КПД автопарка в короткие сроки вырос на 5%, а экономический эффект от цифровизации автопарка может составить сотни миллионов рублей в год. Итоги проекта представили 10 сентября на бизнес-завтраке с экспертами ГК «МОНТРАНС».

Автопарк DOGMA насчитывает более 400 единиц техники, работающей в разных регионах России, — это самосвалы, автокраны, экскаваторы-погрузчики, манипуляторы, длинномерные грузовики и гусеничные экскаваторы. В апреле 2026 года к системе мониторинга подключили 265 транспортных средств и 74 башенных крана DOGMA: техника была оснащена терминалами «МОНТРАНС», а для контроля крановых установок использовались специализированные терминалы MONTRANS X.

Отдельным направлением стала цифровизация путевых листов: система на базе ИИ и глубокой аналитики автоматически сверяет данные документов с информацией от оборудования на технике, что позволило убрать расхождения в пробеге и повысить достоверность управленческой отчетности. Полученные данные используются для расчета амортизации, планирования техобслуживания и оценки загрузки техники.

Для контроля башенных и автомобильных кранов настроена интеграция с приборами безопасности и телематическим сервисом: система анализирует местоположение крана, количество рабочих циклов, массу перемещенных грузов, виды работ, время эксплуатации, блокировки и нарушения.

В целом проект позволил увеличить загрузку автопарка на 11%, сократить расход ГСМ на 13% и снизить влияние человеческого фактора при подготовке отчетности на 95%.

«Цифровизация автопарка это не просто контроль техники, а переход к управлению на основе данных. Мы получили инструмент для объективной оценки эффективности и принятия управленческих решений. Это основа для дальнейшей цифровой трансформации компании: прозрачные данные позволяют точнее планировать бюджет, контролировать расходы и масштабировать подход на другие направления. Предполагаемый экономический эффект от проекта оцениваем в сотни миллионов рублей в год».», — рассказал Сергей Федотов, директор по цифровой трансформации ГК DOGMA.

«Проект стартовал в феврале 2026 года. Интеграция цифровых решений была реализована в очень короткие сроки. Облачный сервис Montrans Analytics сделал работу автопарка прозрачной и управляемой. Уже к июню компания добилась заметных показателей: снижение работы техники на холостом ходу — на 22%, рост загрузки — на 11%, сокращение расхода ГСМ — на 13%. Общий КПД автопарка вырос на 5%. Для крупной компании такие цифры — это действительно значимые достижения», — отметил Дмитрий Журавлев, директор по цифровизации ГК «МОНТРАНС».

В Подмосковье DOGMA строит сразу в двух городах. В Пушкино — жилой комплекс «Публицист» рядом с лесным массивом: 18 корпусов в четырех очередях, ФОК, две школы, пять детских садов, поликлиника и коммерческая инфраструктура. Также застройщик благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров, модернизирует дорожную сеть и запустит два муниципальных маршрута до станции «Пушкино».

В Реутове строится квартал «ЭВО», который будет включать 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, 4 детских сада, 2 школы, 2 встроенные поликлиники и два наземных многоуровневых паркинга с коммерческими помещениями на 1-х этажах.