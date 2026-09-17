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DOGMA и «МОНТРАНС» внедрили цифровую платформу для повышения эффективности автопарка

Общество

Федеральный девелопер DOGMA перешел на цифровую отчетность по работе автопарка. После внедрения облачной платформы MONTRANS ANALYTICS компания получила единый инструмент контроля техники, топлива и производственных показателей: общий КПД автопарка в короткие сроки вырос на 5%, а экономический эффект от цифровизации автопарка может составить сотни миллионов рублей в год. Итоги проекта представили 10 сентября на бизнес-завтраке с экспертами ГК «МОНТРАНС».

Автопарк DOGMA насчитывает более 400 единиц техники, работающей в разных регионах России, — это самосвалы, автокраны, экскаваторы-погрузчики, манипуляторы, длинномерные грузовики и гусеничные экскаваторы. В апреле 2026 года к системе мониторинга подключили 265 транспортных средств и 74 башенных крана DOGMA: техника была оснащена терминалами «МОНТРАНС», а для контроля крановых установок использовались специализированные терминалы MONTRANS X.

Отдельным направлением стала цифровизация путевых листов: система на базе ИИ и глубокой аналитики автоматически сверяет данные документов с информацией от оборудования на технике, что позволило убрать расхождения в пробеге и повысить достоверность управленческой отчетности. Полученные данные используются для расчета амортизации, планирования техобслуживания и оценки загрузки техники.

Для контроля башенных и автомобильных кранов настроена интеграция с приборами безопасности и телематическим сервисом: система анализирует местоположение крана, количество рабочих циклов, массу перемещенных грузов, виды работ, время эксплуатации, блокировки и нарушения.

В целом проект позволил увеличить загрузку автопарка на 11%, сократить расход ГСМ на 13% и снизить влияние человеческого фактора при подготовке отчетности на 95%.

«Цифровизация автопарка это не просто контроль техники, а переход к управлению на основе данных. Мы получили инструмент для объективной оценки эффективности и принятия управленческих решений. Это основа для дальнейшей цифровой трансформации компании: прозрачные данные позволяют точнее планировать бюджет, контролировать расходы и масштабировать подход на другие направления. Предполагаемый экономический эффект от проекта оцениваем в сотни миллионов рублей в год».», — рассказал Сергей Федотов, директор по цифровой трансформации ГК DOGMA.

«Проект стартовал в феврале 2026 года. Интеграция цифровых решений была реализована в очень короткие сроки. Облачный сервис Montrans Analytics сделал работу автопарка прозрачной и управляемой. Уже к июню компания добилась заметных показателей: снижение работы техники на холостом ходу — на 22%, рост загрузки — на 11%, сокращение расхода ГСМ — на 13%. Общий КПД автопарка вырос на 5%. Для крупной компании такие цифры — это действительно значимые достижения», — отметил Дмитрий Журавлев, директор по цифровизации ГК «МОНТРАНС».

В Подмосковье DOGMA строит сразу в двух городах. В Пушкино — жилой комплекс «Публицист» рядом с лесным массивом: 18 корпусов в четырех очередях, ФОК, две школы, пять детских садов, поликлиника и коммерческая инфраструктура. Также застройщик благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров, модернизирует дорожную сеть и запустит два муниципальных маршрута до станции «Пушкино».

В Реутове строится квартал «ЭВО», который будет включать 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, 4 детских сада, 2 школы, 2 встроенные поликлиники и два наземных многоуровневых паркинга с коммерческими помещениями на 1-х этажах.

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