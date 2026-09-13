В Литве объявлена тревога из-за возможной атаки БПЛА

Жителям Вильнюса и окрестностей сообщили об угрозе с воздуха. Тревога охватила Вильнюсский, Тракайский и Электренский районы, а также сам Вильнюс. В стране введен желтый уровень опасности.

«Возможно, замечен дрон», — говорится в сообщении Вооруженных сил Литвы.

Согласно данным литовского Национального центра управления кризисами (National Crisis Management Center, NKVC), из-за воздушной тревоги аэропорт Вильнюса приостановил работу. В воздух подняты истребители.

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