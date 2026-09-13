Мужчина напал с ножом на девушку на пешеходной аллее в Петербурге

Неизвестный мужчина напал с ножом на девушку в Санкт-Петербурге. В момент нападения 37-летняя пострадавшая пила кофе на лавочке, сообщает SHOT .

ЧП произошло накануне днем на проспекте Большевиков. Неадекват шел по пешеходной аллее, а затем неожиданно пырнул ножом 37-летнюю девушку, после чего ушел в неизвестном направлении. Случайные прохожие успели заснять неадеквата.

На опубликованных кадрах видно, как седой мужчина в черной одежде быстрым шагом спешит покинуть место происшествия.

Пострадавшая получила ранение в области левого легкого. По словам ее подруги, раненой провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. К настоящему моменту ее уже перевели из реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего.

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