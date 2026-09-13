Скот помирает: летающие аномалии наводят ужас на деревню под Ярославлем

Аномальные летающие явления пугают жителей маленького населенного пункта в Ярославской области. Местные жители считают, что они связаны с таинственной гибелью домашнего скота, сообщает SHOT .

Жители деревни Родионово утверждают, что в последнее время к ним часто прилетает странный золотистый шар. Первым его заметил мужчина, возвращавшийся с рыбалки. Он признался, что никогда раньше не видел ничего подобного и решил снять это на телефон. По словам рыбака, светящийся шар летел ему навстречу, а затем внезапно исчез, оставив в воздухе лишь легкую дымку.

В деревне живет около 30 человек, но все знают о «загадочном летающем госте». Местные жители уверяют, что при его появлении птицы начинают странно летать, а домашние и дикие животные умирают.

Некоторые жители деревни называют это явление орбами, которые в магических кругах считают проявлением духов.

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