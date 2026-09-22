«Петербургский дневник» запустил проект о профсоюзном движении

Проект будет выходить несколько раз в месяц. В публикациях расскажут о работе профсоюзных организаций через истории людей, связанных с защитой трудовых прав, поддержкой и развитием работников.

Первым героем стал председатель Молодежного совета Ленинградской федерации профсоюзов Евгений Рудницкий. Он рассказал о работе с молодыми сотрудниками и основных направлениях деятельности совета.

В профсоюзных организациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоят около 160 тысяч молодых людей до 35 лет. Молодежный совет Ленинградской федерации профсоюзов помогает им разбираться в правах, поддерживает инициативы и выявляет потенциальных лидеров.

В этом году издание также запустило вкладку «Природа», которая вышла 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды.

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