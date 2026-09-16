Участники «Активного долголетия» из Богородского округа посетили Егорьевск

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 16 сентября посетили Егорьевск, где побывали на Соборной площади, в музее, монастыре и храме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 16 сентября отправились на экскурсию в Егорьевск. Поездка познакомила их с культурным и историческим наследием Подмосковья.

Программа началась на Соборной площади. Затем гости посетили Егорьевский историко-художественный музей, где узнали об основных этапах развития города, его традициях и представленных в экспозиции артефактах.

Также участники побывали в Свято-Троицком женском монастыре и храме Александра Невского. Экскурсоводы рассказали им об истории этих мест и архитектурных особенностях зданий.

Завершилась поездка прогулкой по парку 200-летия Егорьевску. Участники отдохнули на свежем воздухе и обменялись впечатлениями от экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

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