В Наро-Фоминском округе участки для голосования открылись в 8:00

Избирательные участки Наро-Фоминского городского округа 18 сентября открылись для голосования в 8:00. В Подмосковье выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы проходят с 18 по 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все избирательные участки Наро-Фоминского городского округа открылись в 8:00. В день начала голосования на участках прозвучал гимн Российской Федерации.

Жители округа начали приходить на голосование с утра, в том числе семьями. Первой на избирательном участке № 1768 в школе № 4 Наро-Фоминска проголосовала Елена, жительница микрорайона Кантемировский.

«Участие в выборах — это возможность влиять на будущее родного округа и всей страны, и такой шанс нельзя упускать», — отметила Елена.

18, 19 и 20 сентября в Подмосковье проходят выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и депутатов Московской областной думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.