Психолог рассказала, как вычислить плохого сотрудника по его обеду

Выбор места за столом способен указывать на отношения с начальством и карьерные амбиции сотрудника, а скорость приема пищи и ограничения в еде — на вовлеченность в работу, сообщила РИАМО клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Была на Руси (и в других странах, кстати, тоже) такая традиция: крестьян нанимали на работу, наблюдая за тем, как они едят. Если человек принимал пищу с аппетитом и в больших объемах, это означало, что он тратит много сил на физический труд, а значит, его можно смело нанимать. Сегодня этот принцип работает иначе, но мы по-прежнему можем многое сказать о человеке, просто наблюдая за его обедом, ведь еда — это базовый жизнеутверждающий процесс, в котором неосознанно проявляется темперамент», — сказала Гладких.

Скорость

Стоит обратить внимание на то, как именно коллега принимает пищу: быстро или медленно, отвлекается ли он на телефон и разговоры или полностью сосредоточен на тарелке. Если человек не может удержать внимание на одном простом процессе, постоянно хватаясь за все сразу, с высокой долей вероятности эти же паттерны будут проявляться и в его рабочих задачах.

Есть люди, которые буквально заглатывают еду, не переживая о процессе, а есть те, кто делает это равномерно, уверенно и тщательно пережевывая каждый кусочек.

«Первый тип будет стараться схватить больший объем задач, возможно в ущерб качеству, а второй склонен уделять внимание деталям и доскональности. Хотя, как и везде, здесь хороша золотая середина», — пояснила Гладких.

Диеты

Наличие жестких ограничений в еде — будь то строгая диета для похудения, медицинские показания или демонстративное желание выделиться своей «особенностью» — тоже о многом говорит. Это сигнал о том, что внимание человека утекает в другую сферу. На работе такой сотрудник вряд ли сможет быть стопроцентно вовлеченным, потому что его внутренний ресурс и интерес рассредоточены. Он тратит силы на тотальный контроль того, что он ест, а что нет, и на рабочие вопросы у него просто не остается полной концентрации.

Расположение

И, наконец, то, как люди рассаживаются в офисной столовой или кафе, красноречиво свидетельствует об их отношениях с руководством и карьерных амбициях. Кто-то старается сесть как можно ближе к начальству, чтобы быть на виду, продемонстрировать лояльность и невербально заявить: «Я ваша правая рука, на меня можно опереться, заметьте мою значимость».

Другие, напротив, выбирают места в дальнем углу, чтобы не попадаться на глаза руководящему составу и оставаться в тени.

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