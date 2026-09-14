2 человека погибли при пожаре в доме в округе Ступино
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Возгорание произошло в доме в поселке Октябрьский округа Ступино, погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
Сигнал о пожаре поступил в 19:13 13 сентября от очевидца. На момент прибытия первых пожарных наблюдалось горение дома по всей площади 144 кв. м.
В 19:52 огонь локализовали, в 20:50 потушили открытое горение. В 20:50 также обнаружили тела погибших. В 22:25 специалисты ликвидировали последствия возгорания.
На тушение огня привлекали 21 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС: три человека и одна единица техники.
За минувшие сутки в Московской области произошло 42 пожара. Их ликвидировали 368 человек и 105 единиц техники.
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