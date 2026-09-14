Затолкал — и не достать: почему застрявший в кишке предмет нельзя тащить самому

Предмет, попавший в прямую кишку, может травмировать слизистую даже при отсутствии сильной боли, а попытки самостоятельно извлечь его способны лишь усугубить ситуацию, сообщил РИАМО врач уролог-андролог, к. м. н., член Европейской академии андрологии, автор научных статей и патентов Андраник Вардикян.

По словам врача, риск получения травмы зависит от формы предмета. Особую опасность представляют предметы с неровными краями или выступающими деталями, однако повреждение возможно и при использовании гладкого предмета из-за возникающего трения — законы физики никто не отменял.

Зачем человек заталкивает предмет настолько глубоко, что тот полностью оказывается внутри, врач однозначно сказать не смог. По его словам, причиной могут быть азарт или попытка получить более сильные ощущения. При этом самостоятельно извлечь «незваного гостя» зачастую невозможно из-за спазма мышц.

«Почему потом трудно достать? Да потому что это уже связано со спазмом. Это то же самое, что лампочку в рот засунуть: сделать это можно, а вытащить уже не получается, потому что мышцы не расслабляются, происходит спазм», — рассказал врач.

В такой ситуации не следует пытаться достать предмет самостоятельно. Вардикян подчеркнул, что человек своими действиями может нанести себе дополнительную травму или протолкнуть предмет еще глубже.

Если проблема остается без медицинской помощи несколько часов или даже дней из-за стыда обратиться за помощью, в некоторых случаях возможны серьезные осложнения, добавил уролог.

«В худшем случае, конечно, это может привести к нарушению целостности кишечника, к какому-нибудь разрыву с перитонитом, но это, на мой взгляд, крайне редкая история. Возможно, каких-то глобальных последствий и не будет», — отметил эксперт.

Врач также подчеркнул, что пациенту важно честно рассказать медикам, какой именно предмет оказался внутри и при каких обстоятельствах это произошло. По его словам, беседа с пациентом зачастую играет ключевую роль в выборе дальнейшей тактики лечения.

«Молчать — большое заблуждение, потому что абсолютно всегда на первом месте стоит беседа с пациентом. То есть нам важно понять, по какой причине что-то произошло», — объяснил Вардикян.

Честный рассказ особенно важен еще и потому, что внутри может оказаться не один предмет. Врач предупредил: если пациент не сообщит все подробности, после извлечения одного предмета медики могут не знать, что внутри остался другой.

«Может быть так, что там не один предмет, а несколько маленьких предметов, и, достав один предмет, доктор успокоится и отправит пациента домой, а на самом деле проблема окажется нерешенной», — заключил уролог.

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