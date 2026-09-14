Медведь убил пенсионера в Иркутской области

В Иркутской области пенсионер отправился за грибами, но на него в лесу напал медведь, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Мужчина из села Алымовка поехал на «тихую охоту», несмотря на предупреждения о том, что в этом лесу видели хищника.

Когда грибник вовремя не вернулся домой, родственники и охотники поехали на поиски и обнаружили его мотоцикл на лесной дороге. Около него находился медведь, а неподалеку — тело пропавшего пенсионера.

Медведь ликвидирован охотниками.

Ранее мужчина случайно застрелил человека при охоте на медведя под Новосибирском.

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