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Медведь убил пенсионера в Иркутской области

Происшествия

В Иркутской области пенсионер отправился за грибами, но на него в лесу напал медведь, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Мужчина из села Алымовка поехал на «тихую охоту», несмотря на предупреждения о том, что в этом лесу видели хищника.

Когда грибник вовремя не вернулся домой, родственники и охотники поехали на поиски и обнаружили его мотоцикл на лесной дороге. Около него находился медведь, а неподалеку — тело пропавшего пенсионера.

Медведь ликвидирован охотниками.

Ранее мужчина случайно застрелил человека при охоте на медведя под Новосибирском.

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