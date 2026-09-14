Мошенники могут обманывать россиян с помощью перехватывающих коды приложений

Руководитель департамента информационной безопасности финансового маркетплейса «Банки.ру» Тимур Гараев предупредил россиян, что злоумышленники чаще всего похищают средства с помощью методов социальной инженерии. Они звонят от имени банка или другой организации и под разными предлогами убеждают сказать код из смс или перейти по вредоносной ссылке, сообщает RT .

Он уточнил, что в этом случае аферисты получают доступ к деньгам жертвы или побуждают ее сделать перевод.

«Другая распространенная угроза — фишинговые сайты, которые имитируют страницы банков и популярных сервисов. Клиент вводит логин и пароль на поддельном сайте, не подозревая, что передает данные мошенникам. В этом случае преступники рассчитывают прежде всего на невнимательность», — сказал Гараев.

Как добавил эксперт, мошенники еще активно используются вредоносные приложения. Их распространяют под видом полезных программ — например, для «очистки» устройства. Такие приложения могут перехватывать уведомления и коды, получать удаленный доступ к гаджету или использовать его для операций без ведома владельца.

По словам специалиста, злоумышленники также начали чаще пользоваться заранее собранными сведениями о человеке из открытых источников, утечек данных и цифрового следа. Поэтому избыточная открытость в Сети позволяет аферистам узнавать об интересах и стиле жизни потенциальной жертвы. В итоге они создают более правдоподобные сценарии общения.

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