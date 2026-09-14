Режиссер Кирилл Серебренников избавился от последней недвижимости в России

57-летний режиссер Кирилл Серебренников, который покинул страну после начала СВО, избавился от последней недвижимости в России, сообщает SHOT .

Он более 20 лет владел двухкомнатной квартирой площадью 44 кв. м на пятом этаже в доме на Пречистенке. Ее рыночная стоимость с потолками высотой 3,5 м составляла 45 млн рублей. Здание, где располагается квартира, историческое: доходный дом возвели рядом с усадьбой Дениса Давыдова.

Серебренников долго сохранял это жилье даже после переезда в Германию в 2022 году. Однако через три года решил с квартирой расстаться. Сделка прошла тихо, не было открытых продаж и объявлений.

В 2017 году Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве. Его и коллег признали виновными в хищении 128,9 млн рублей, выделенных Минкультуры РФ на проект «Платформа». Режиссер отбывал домашний арест в квартире на Пречистенке. В 2020 году режиссера приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

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