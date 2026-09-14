«Размажут мозги»: Медведев объяснил, чего на самом деле боятся создатели ИИ

Создатели ИИ боятся не того, что их детище погубит человечество, а того, что оно может привести к колоссальному ущербу, в этом случае придут уже за разработчиками, сообщил зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что создатели AI активно начали говорить, что человечество поторопилось с ИИ, надо поставить эти разработки на паузу.

По мнению Медведева. в своих размышлениях создатели различных вариантов ИИ лукавят. Они боятся не за человечество, а за возникновение ситуации, когда программный продукт, использующий продвинутую версию ИИ для управления крупным производством или транспортным узлом, причинит колоссальный ущерб. Например, он может столкнуть в воздухе самолеты или уничтожит АЭС.

«И тогда придут уже за создателями generative AI. И предъявят многомиллиардные иски. А то и просто размажут мозги (человеческие) по стенке», — уточнил зампред совета безопасности.

Как считает политик, в этом вопросе лучше всего было бы договориться между государствами об общих принципах регулирования ИИ. Тогда будет хоть какой-то шанс контролировать развитие данных продуктов. Но этого не произойдет из-за жадности корпораций и людей.

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