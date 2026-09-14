Ефимов: летом новые квартиры по реновации получили жители 90 ветхих домов

С июня по август 2026 года оформление документов на комфортное жилье в новостройках завершили москвичи еще из 90 домов, включенных в программу реновации, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что из 60 зданий все горожане уже переехали в новостройки, а остальные завершают переселение

«По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этим летом число домов, в которых все жильцы завершили оформление документов на новые квартиры, выросло вдвое — с 45 до 90. Всего в них проживали более 16,5 тыс. москвичей. Из 60 зданий все горожане уже переехали в новостройки, остальные завершают переселение. Как только дома полностью расселят, их демонтируют, чтобы на освободившихся площадках возвести новые жилые комплексы и сопутствующую инфраструктуру для дальнейшей реализации программы», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Известно, что данный подход дает возможность увеличивать темпы переселения, сохраняя привычный образ жизни участников программы: они переезжают в новостройки в границах своего района. Переселение в пределах административных округов ведется только в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском, где при подборе строительных площадок акцент делается на комплексное формирование комфортной городской среды.

«Более половины домов, в которых с июня по август горожане завершили оформление документов на новые квартиры, расположены на севере, северо-востоке, северо-западе и востоке столицы. В САО таких зданий за лето стало больше на 16, правообладателями равнозначной недвижимости оказались почти три тысячи их жителей. Примерно столько же москвичей получили новые квартиры в СВАО, где в полном объеме заключили договоры участники программы из 15 домов. На северо-западе и востоке за лето прибавилось по 11 зданий, все жители которых оформили документы для переезда — почти две тысячи и более 1,8 тыс. человек соответственно», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.