5 человек пострадали в Сочи из-за падения обломков дронов
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
В Сочи из-за падения обломков беспилотников пострадали четверо взрослых и один ребенок, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Одного взрослого пострадавшего доставили в больницу, остальным оказали всю необходимую медпомощь амбулаторно.
В результате ЧП повреждены три частных дома. Кроме того, фрагменты БПЛА упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома.
Во всех случаях на местах падения работают специалисты оперативных и специальных служб.
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