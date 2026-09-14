сегодня в 09:21

5 человек пострадали в Сочи из-за падения обломков дронов

В Сочи из-за падения обломков беспилотников пострадали четверо взрослых и один ребенок, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Одного взрослого пострадавшего доставили в больницу, остальным оказали всю необходимую медпомощь амбулаторно.

В результате ЧП повреждены три частных дома. Кроме того, фрагменты БПЛА упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома.

Во всех случаях на местах падения работают специалисты оперативных и специальных служб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.