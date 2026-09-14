Багреева: к Порталу поставщиков Москвы присоединились госзаказчики 48-го региона

Камчатский край присоединился к Порталу поставщиков, став 48-м регионом, государственные и муниципальные учреждения которого получили возможность размещать закупки на портале. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что интерес к Порталу поставщиков со стороны заказчиков из разных регионов России постоянно растет.

«В сентябре к ресурсу подключился уже 48-й регион — Камчатский край. Теперь государственные организации Камчатки смогут приобретать необходимые им товары или услуги у поставщиков со всей страны, а работающие на портале предприниматели получат здесь новый рынок сбыта. Поставщики Камчатки работают на ресурсе практически с момента его основания — с 2014 года», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что заказчикам из разных регионов, включая Москву, Кемеровскую область и Краснодарский край, поставщики Камчатки предлагают различную продукцию, от косметических средств до развлекательных и образовательных услуг.

К Порталу поставщиков в первой половине текущего года присоединились заказчики из Курской, Липецкой и Еврейской автономной областей. В августе мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к Порталу подключилась Донецкая Народная Респубилка.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на Портале поставщиков зарегистрировали 150 предпринимателей Камчатского края.

«Мы ожидаем, что присоединение региона в качестве заказчика будет способствовать росту этого показателя, так как поставщики получат возможность заключать договоры с местными учреждениями на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг без лишних издержек. Все сделки совершаются в электронном виде и не требуют сложной подготовки: порог входа на ресурс нулевой, что позволяет предпринимателям предлагать свою продукцию большому числу потенциальных потребителей и уверенно масштабировать бизнес», — пояснил Пуртов.

Для помощи новым пользователям в освоении Портала поставщиков команда проекта проводит обучение. На октябрь запланировано подробно ознакомить заказчиков Камчатского края с преимуществами и возможностями ресурса и особенностям работы на нем, дополнительными инструментами, способами применять их наиболее эффективно и порядком совершения сделок.

Портал поставщиков был запущен в 2013 году с целью автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент связи бизнеса и госзаказчиков. Перечень услуг, работ и товаров, которые предлагают предприниматели, насчитывает свыше 3,6 млн уникальных наименований. Каждый день на платформе заключат более 1,5 тыс. контрактов. Суммарное количество поставщиков на платформе превышает 410 тыс., а заказчиков — 60 тыс.

Дополнительную информацию об экономической жизни столицы можно найти в официальном канале комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.