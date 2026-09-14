Жалуйтесь в Роспотребнадзор: как наказать продавца за фейковый бренд

Предпринимателя, который продает массовый товар с китайского маркетплейса под видом дизайнерской вещи, можно привлечь к ответственности. Для этого можно обратиться в Роспотребнадзор, заявил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

По его словам, продавца можно привлечь к административной ответственности, а в случае отказа обратиться в суд. Законодательство четко устанавливает, что вся информация о товаре должна быть правдивой и доступной.

«В случае обычной перепродажи продавец обязан предоставить всю информацию о происхождении товара и его потребительских качествах», — отметил юрист.

Когда бренд заявляет недостоверную информацию и вводит покупателей в заблуждение, данные действия образуют состав административного правонарушения, а в некоторых случаях уголовного.

«Например, сейчас распространены случаи в госзакупках, когда „отечественное производство“ по факту оказывается китайским. На таких продавцов необходимо жаловаться с Роспотребнадзор и требовать возврата денежных средств», — подытожил Костин.

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