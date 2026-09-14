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Мужчина случайно застрелил человека при охоте на медведя под Новосибирском

Возле села Карасево мужчина охотился на медведя, однако случайно застрелил человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент произошел 12 сентября. Мужчина вместе со знакомыми охотился на медведя по лицензии.

При преследовании животного охотник выстрелил из оружия, не убедившись, что на линии огня нет других людей. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы — в больнице он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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