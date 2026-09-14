Согласованный рерайт 44 машино-места выставили на торги в районе Марфино На улице Академика Королева в столичном районе Марфино на городские торги выставили свыше 40 машино-мест . Площадь объектов варьируется от 13,3 до 21,6 квадратного метра, сообщила пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.

На открытых аукционах автомобилисты могут приобрести машино-места напрямую у города. На данный момент в районе Марфино доступны 44 таких объекта, расположенных на улице Академика Королева. Парковочные места находятся в многоэтажном жилом доме в шаговой доступности от станции метро «Бутырская», по адресу: улица Академика Королева, д. 23. В зависимости от площади они могут подойти для автомобилей разных классов — седанов, крупных кроссоверов и внедорожников. Перед подачей заявок участники могут изучить условия реализации каждого машино-места и его характеристики, чтобы выбрать подходящий вариант.

Прием заявок на участие в торгах завершится 21 и 24 сентября, а открытые аукционы пройдут с 28 сентября по 1 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество: земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов представлен на сайте torgi.mos.ru, а также на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы» ( https://investmoscow.ru/ ). Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Больше об экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.