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20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в понедельник

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и столице в понедельник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности будет преимущественно без осадков.

Скорость западного ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 15 сентября — от плюс 17 до плюс 19. Местами пройдет небольшой дождь.

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