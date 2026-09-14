20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в понедельник
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье и столице в понедельник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности будет преимущественно без осадков.
Скорость западного ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 15 сентября — от плюс 17 до плюс 19. Местами пройдет небольшой дождь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.