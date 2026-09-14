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20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в понедельник

В Подмосковье и столице в понедельник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.