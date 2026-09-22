Самбист из Королева завоевал серебро Кубка мира в Душанбе

Самбист из Королева Савелий Солдатенков завоевал серебряную медаль Кубка мира, который прошел 19–20 сентября в Душанбе. В финале спортсмен не выступил из-за травмы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель Московской области Савелий Солдатенков стал серебряным призером Кубка мира по самбо в Душанбе. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 98 кг и представляет СШОР по единоборствам Московской области в Королеве.

В четвертьфинале Солдатенков победил представителя Таджикистана Саймухамада Исмацода со счетом 2:0, а в полуфинале одолел Маликберди Бегиева из Туркменистана — 11:0. В решающей схватке самбист не смог выступить из-за травмы и завершил турнир с серебряной наградой.

Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете, завоевав 45 наград: 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых. Команды Узбекистана и Белоруссии стали второй и третьей соответственно.

В соревнованиях участвовали более 230 спортсменов из 14 стран. Турнир проходил в дисциплинах спортивное и боевое самбо, а также самбо среди слепых и слабовидящих атлетов.

В мае 2026 года Солдатенков завоевал золото чемпионата Европы в Тбилиси по боевому самбо в категории свыше 98 кг. Он также побеждал на первенстве мира по боевому самбо среди юниоров в 2023 году.

Кубок мира по самбо входит в число ключевых международных стартов Международной федерации самбо. Турнир проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram, VK и МАХ.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.