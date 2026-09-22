Воспитатель из Воскресенска получила благодарность на форуме в Москве

Воспитатель дошкольных групп школы имени Героя России Сергея Рыбникова в Воскресенске Ольга Ковзик получила благодарность за многолетний труд, наставничество и образовательные инициативы на Всероссийском форуме 18–19 сентября в Москве, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова вручила благодарность Ольге Ковзик — воспитателю дошкольных групп школы имени Героя России, летчика-испытателя Сергея Рыбникова в Воскресенске. Педагога отметили за многолетний добросовестный труд, наставничество и реализацию инициатив в Год дошкольного образования.

Церемония прошла в Московском концертном зале «Зарядье» в рамках Всероссийского форума дошкольного образования «Время дошкольного образования», который состоялся 18–19 сентября. Форум объединил более 1 тыс. педагогов, руководителей дошкольных организаций, представителей родителей, общественных объединений, органов власти и образовательных учреждений.

В открытии форума участвовали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и министр просвещения России Сергей Кравцов. Участники обсудили развитие системы дошкольного образования, наставничество, взаимодействие родителей и детских садов, образовательную среду, поддержку детей с ОВЗ, безопасность и инфраструктуру дошкольных учреждений.

Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения подготовило единые программы воспитательной работы, запустило проект «Добрые игры» и продолжает подготовку и переподготовку воспитателей и руководителей детских садов. По поручению президента России в стране построили более 1 650 новых детских садов, также реализуется программа капитального ремонта дошкольных учреждений.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.