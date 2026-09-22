В Серпухове девочка весом 4,8 кг родилась естественным путем

Девочка весом 4,8 кг и ростом 58 см родилась естественным путем в Серпуховском родильном доме 21 сентября. Роды прошли без осложнений, мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в Серпуховский родильный дом 21 сентября во время вторых родов, когда началась активная фаза — потуги. Дежурная акушерская бригада приняла девочку, которую родители назвали Машенькой. Ее вес составил 4 800 г, рост — 58 см.

«Подобные внушительные параметры при естественных родах, да еще и без оперативного вмешательства, встречаются нечасто. Обычно такие крупные малыши появляются с помощью кесарева сечения. Но в этот раз все прошло идеально: и мама, и малышка чувствуют себя прекрасно», — отметила заведующая родильным домом Светлана Рудь.

Роды продолжались менее шести часов и прошли без осложнений. Принимавшая роды врач Марина Барбашова рассказала, что благополучному исходу способствовали физическая подготовка женщины, ее спокойствие и точное выполнение рекомендаций медиков.

Мама и новорожденная находятся под наблюдением врачей и в ближайшие дни будут готовы к выписке домой.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.