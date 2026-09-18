На территории Москвы с 2012 года ведется работа по интеграции новых территорий в единую транспортную систему, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС . Урбанист, социолог, основатель компании CM International Петр Кудрявцев отметил, что развитие ТиНАО — один из самых масштабных урбанистических кейсов в новейшей истории города.

Вместо монотонных «спальных» кварталов Новая Москва тестирует передовые подходы: связность, полицентричность и разнообразие жизненных сценариев.

«Мы реализуем крупные проекты, такие как магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, и локальные, например, строительство улиц и дорог в Троицке. Сейчас там продлеваем Октябрьский проспект до пересечения с Калужским шоссе. Длина новой дороги — почти 2,5 км. Четырехполосная магистраль свяжет улицы Профессора Летохова, Большую Октябрьскую и Садовую с улицей Академика Харитона. В будущем планируем запустить по новой дороге-связке маршруты из районов перспективной застройки малых поселений Новой Москвы. Кроме того, построим дублер для дополнительного выезда от жилых домов к районным дорогам. Таким образом, улучшится связь между районами, доступность жилых кварталов Троицка, также здесь появится удобный выезд на Калужское шоссе», — написал Собянин.

При строительстве используются отечественные материалы из Московской области. Завершить работы планируется в следующем году.

«Продление Октябрьского проспекта в Троицке — пример того, как инфраструктура работает на человека. Новые 2,5 км дороги — не просто асфальт для трафика, а преодоление барьеров внутри района. Соединяя улицы Профессора Летохова, Садовую и Академика Харитона, мы запускаем новые маршруты транспорта и пешеходные связи — и возвращаем жителям время. Социологический портрет Новой Москвы уникален: здесь сформировалось активное молодое сообщество, для которого важна концепция „15-минутного города“. Инфраструктурные изменения в Троицке работают именно на это — качественная среда формируется у дома, а не в центре», — прокомментировал Петр Кудрявцев.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что Москва продолжает уделять приоритетное внимание строительству объектов транспортной инфраструктуры и в первую очередь метро.

Фото - © Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

«Так, в Ленинский городской округ придет Люблинско-Дмитровская линия. Решение о продлении ее южного радиуса от действующей конечной станции „Зябликово“ до поселка городского типа Мисайлово уже принято. Протяженность нового участка составит шесть километров. На нем появятся две станции — „Развилка“ в одноименном поселке и „Володарское шоссе“ на территории совхоза имени Ленина, вблизи Мисайлова. Точное расположение станций определят на этапе подготовки проекта планировки линейного объекта», — заключил он.