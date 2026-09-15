Тхэквондисты Подмосковья завоевали 5 медалей на турнире в Сербии

Спортсмены из Подмосковья выиграли три золотые и две серебряные медали на международном турнире по тхэквондо MULTI EUROPEAN GAMES, который прошел 11–13 сентября в сербском Нише, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области завоевали пять медалей на международных соревнованиях по тхэквондо MULTI EUROPEAN GAMES в сербском Нише. Турнир проходил с 11 по 13 сентября.

Милана Бекулова из Химок победила в весовой категории до 46 кг среди женщин. София Молох из Королева завоевала золото в категории до 62 кг, а Ксения Здор из Королева стала серебряным призером в категории до 57 кг.

Среди юношей 12–14 лет золото в весовой категории до 45 кг выиграл Сервер Абдураманов из Королева. Анастасия Царанова из Одинцова завоевала серебро в категории до 47 кг среди девушек 12–14 лет. Победители и призеры юношеских соревнований прошли отбор на первенство Европы среди спортсменов до 14 лет, которое пройдет в Румынии.

MULTI EUROPEAN GAMES — один из наиболее авторитетных европейских турниров по тхэквондо WTF, имеющий квалификационный статус для отбора на континентальные первенства. В этом году в соревнованиях участвовали около 2 тыс. спортсменов из более чем 500 клубов 39 стран.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.