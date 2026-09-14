В Клину прошел пятый фестиваль единоборств с боями за Кубок округа

Пятый фестиваль единоборств прошел 12 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в Клину. Спортсмены из России, Таджикистана и Узбекистана провели поединки по кикбоксингу и ММА, а главный Кубок округа завоевал клинский боец.

Пятый фестиваль единоборств состоялся 12 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в Клину. В течение пяти часов зрители смотрели показательные выступления секций карате, айкидо, чирлидинга и кудо.

Воспитанница и тренер Алина Кудрявцева занимается кудо 11 лет, из которых три года помогает развивать детей в этом виде спорта. Она пришла в единоборства по собственному желанию, поскольку хотела участвовать в соревнованиях.

Главным событием фестиваля стали бои по кикбоксингу и профессиональные поединки по смешанным единоборствам в октагоне за Кубок главы округа. Участники приехали из Кирова, Кизляра, Тулы, Москвы, Твери, Подмосковья, Таджикистана и Узбекистана. Поединки судил рефери Александр Сидорин — тренер, официальный судья Союза ММА России и рефери турниров Fight Night, HFC, «Наше Дело» и «Битва за Хайп».

Всего состоялось восемь встреч. В финале встретились бойцы из Узбекистана и Клина: клинский спортсмен побывал в нокдауне, но сумел собраться и завоевал главный Кубок. Для безопасности участников на площадке дежурил медик, также организаторы подготовили зоны для разминки и отдыха.

Гости фестиваля участвовали в сеансах одновременной игры в шахматы, армрестлинге, жиме штанги, рывке гири и конкурсе силы удара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.