Солнечногорск проведет спортивные и творческие мероприятия 15–20 сентября

Парки Солнечногорска с 15 по 20 сентября примут бесплатные творческие и спортивные занятия для детей и взрослых в рамках проекта «Осень в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 15 по 20 сентября в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске пройдут творческие и спортивные мероприятия для детей и взрослых. Вход на все активности свободный.

Юные жители и гости округа смогут сделать тыкву и лису на мастер-классах, а также поиграть в настольные игры. Для любителей активного образа жизни подготовили зарядку в парке, занятия зумбой и беговую тренировку.

«Сентябрьские дни дарят особый свет и свежесть, а вместе с ними — новые поводы для творчества и движения. В парках Солнечногорска каждый найдет занятие по душе. Приходите — будет увлекательно, полезно и по-осеннему тепло!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Мероприятия проведут в рамках проекта «Осень в Подмосковье». Актуальное расписание размещают на афишах в парке, в официальном канале в МАКС и на сайте. Возрастное ограничение — 0+.

Новости также публикуют в канале «Солнечногорск. Главное» в МАКС. Канал главы округа Константина Михалькова в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.