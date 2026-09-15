Стрелки из Подмосковья завоевали три медали Спартакиады в Казани

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые и бронзовую медали в соревнованиях по пулевой стрельбе II летней Спартакиады народов России, прошедшей с 8 по 14 сентября в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках II летней Спартакиады народов России. Турнир прошел с 8 по 14 сентября в Казани Республики Татарстан.

Антон Аристархов из областного Центра олимпийских видов спорта в Ногинске победил в упражнении «пневматический пистолет, 60 метров» среди мужчин. Второе золото он завоевал вместе с Софьей Никулиной в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров, пара смешанная».

Елена Липа из Наро-Фоминска стала бронзовым призером в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров». Сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете.

II летняя Спартакиада народов России объединяет сильнейших спортсменов регионов страны. Соревнования по пулевой стрельбе проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.