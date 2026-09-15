В Подмосковье за неделю оштрафовали 545 нарушителей парковки

Инспекторы за неделю вынесли 545 постановлений владельцам автомобилей за нарушения правил парковки во дворах и на придомовых территориях Подмосковья. Сумма штрафов составила 2,197 млн руб., сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за неделю вынесли 545 постановлений владельцам автомобилей, нарушившим правила благоустройства во дворах и на придомовых территориях. Общая сумма административных штрафов составила 2,197 млн руб.

Большинство нарушений связано с парковкой на участках с зелеными насаждениями — зафиксировано 469 случаев. Еще 76 автомобилей препятствовали вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее сообщал, что жители могут фиксировать парковку на газонах и детских площадках, а также перекрытие доступа к контейнерам через сервис «Народный инспектор» в приложении «Добродел».

Для отправки заявки необходимо включить геолокацию, снять короткое видео с госномером автомобиля и нарушением, указать точный адрес. Инспекторы проверят запись и вынесут постановление автоматически. Штрафы для граждан составляют от 1 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 100 тыс. руб.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.