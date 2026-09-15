Жителям Подмосковья рассказали о симптомах лимфомы

Специалисты напомнили жителям Подмосковья во Всемирный день борьбы с лимфомами о признаках заболевания и важности своевременного обращения к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ежегодно 15 сентября отмечают Всемирный день борьбы с лимфомами. Лимфома — группа злокачественных заболеваний лимфатической, или иммунной, системы. При ней B- или T-лимфоциты мутируют, перестают погибать и бесконтрольно делятся, образуя опухолевые очаги в лимфоузлах и внутренних органах.

Заболевание может развиваться в лимфоузлах, селезенке, миндалинах, костном мозге и желудочно-кишечном тракте. Выделяют лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы, которые различаются по типу клеток и степени агрессивности. Специфической профилактики лимфомы не существует, однако раннее обращение за медицинской помощью позволяет вовремя начать лечение.

На заболевание могут указывать безболезненное и сохраняющееся увеличение лимфоузлов, длительная лихорадка, ночная потливость, потеря веса, слабость, кожный зуд, продолжительный кашель, одышка или давление в груди. Эти симптомы могут быть связаны и с другими заболеваниями, но при их сохранении или усилении необходимо пройти обследование.

«Многие виды лимфом, особенно лимфома Ходжкина и некоторые неходжкинские лимфомы, хорошо поддаются лечению и могут быть полностью излечимы. Не стоит заниматься самодиагностикой или откладывать визит к врачу из-за страха услышать серьезный диагноз», — прокомментировал руководитель координационного центра онкологической помощи Московской области Виталий Полушкин.

Современная медицина должна обеспечить пациенту безопасный маршрут — от первого обращения и уточнения диагноза до выбора лечения и последующего наблюдения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.