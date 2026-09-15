В Домодедове врачи спасли 12-летнюю девочку с диабетическим кетоацидозом

Врачи Домодедовской больницы выявили у 12-летней пациентки диабетический кетоацидоз, который первоначально приняли за кишечную инфекцию, и начали интенсивное лечение в реанимации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В приемный покой инфекционного отделения Домодедовской больницы доставили 12-летнюю девочку с подозрением на острую кишечную инфекцию. Ребенок жаловался на тошноту, рвоту и боли в животе.

Во время осмотра врачи заметили заторможенность, спутанность сознания, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, сухость кожи и шумное глубокое дыхание. Анализ показал уровень сахара в крови 70 ммоль/л. Медики диагностировали диабетический кетоацидоз и госпитализировали девочку в реанимацию, где начали инфузионную и инсулиновую терапию.

«Сахарный диабет все чаще выявляется у детей именно так: он может протекать под маской кишечной инфекции с симптомами гастроэнтерита», — отметила врач-инфекционист Ирина Пикалова.

Врач подчеркнула, что родителям следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью при сильной жажде, частом мочеиспускании, немотивированной слабости, недомогании и запахе ацетона в выдыхаемом воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.