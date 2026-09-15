Сомнолог предупредил о бессоннице из-за скроллинга перед сном

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что вечерний просмотр соцсетей и новостных лент может нарушить сон и повысить уровень стресса, сообщает «Абзац» .

Он рекомендовал за час до сна отказаться от ярких экранов телевизора, компьютера и телефона. Вместо этого врач предложил прогуляться вечером или почитать бумажную книгу.

«Различные источники света перед сном могут нарушать выработку мелатонина, который отвечает за первичную сонливость. Соответственно, со временем может появляться бессонница, проявляющаяся трудностью с засыпанием. Кроме того, соцсети и новостные ленты не всегда приятные, а люди не все стрессоустойчивые. Поэтому информационную гигиену тоже никто не отменял, иначе скроллинг может привести к стрессу», — прокомментировал Кудинов.

Исследование ученых Гарвардской медицинской школы, опубликованное в PNAS в 2022 году, показало: синий свет смартфонов подавляет выработку мелатонина в среднем на 55%. Из-за этого люди дольше засыпают, спят поверхностно и утром чувствуют себя разбитыми.

Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко ранее назвала тревожными признаками громкий храп, остановки дыхания во сне и отсутствие бодрости по утрам. При таких симптомах необходимо обратиться к врачу.

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